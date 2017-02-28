Суоярви, Карелия, 28 февраля, 2017, 03:15 — ИА Регнум. Суоярвский районный суд Карелии 28 февраля приступит к рассмотрению первого уголовного дела, возбуждённого по факту гибели детей в лагере на Сямозере в июне 2016 года, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и мягкие игрушки у департамента труда и социальной защиты населения в память о детях, погибших в Карелии

Сообщается, что перед судом предстанет фельдшер Ирина Щербакова, которая получила телефонный звонок от тонущих на Сямозере детей и не отреагировала на него, приняв за шутку.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Судебное заседание, в ходе которого будет зачитано обвинительное заключение, назначено на 11:00 по московскому времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Карелии произошло 18 июня 2016 года. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. На водоёме был сильный ветер и высокие волны. В итоге две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оставление в опасности» и «Халатность». Лагерь «Парк-отель «Сямозеро» был закрыт.