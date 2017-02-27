Москва, 28 февраля, 2017, 02:56 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 27 февраля российской стороной зафиксировано девять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bernard Gagnon Хама, Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Хама, Дамаск, Идлиб и Латакия», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано семь нарушения в провинциях Дамаск, Латакия, Хомс и Деръа, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам ни одного факта нарушения российской стороной подтверждено не было.

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27 февраля подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Твейшра провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1277.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооружённых формирований.

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За последние сутки сутки под контроль правительственных войск перешло 203,5 квадратных километра территории. Количество населённых пунктов, освобождённых с начала текущего года от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), увеличилось до 72. В общей сложности под контроль правительственных войск Сирии с 1 января перешло более 2204 квадратных километров территории.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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