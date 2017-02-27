Вашингтон, 28 февраля, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что к ошибке с объявлением победителя в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения кинопремии «Оскар» привела зацикленность Голливуда на политике. Об этом он заявил в интервью сетевому изданию Breitbart News.

Оскар

«Я думаю, они так сильно сосредоточились на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного грустно», — отметил глава Белого дома.

Он также высказал мнение, что из-за ошибки «была утеряна часть гламура», присущего «Оскару». «Не могу сказать, что это был блестящий вечер», — сказал президент.

Как передавало ИА REGNUM, церемония вручения премий американской киноакадемии в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе завершилась недоразумением: Актёр Уоррен Битти, вручавший вместе с Фэй Данауэй премию за лучший фильм 2016 года, объявил победителем картину «Ла-Ла Ленд», тогда как «Оскар» в этой номинации был присуждён фильму «Лунный свет».

Как выяснилось позднее, Уоррену Битти дали использованный конверт с номинацией «Лучшая женская роль», лауреатом которой стала Эмма Стоун.

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