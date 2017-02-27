Ханчжоу, Китай, 28 февраля, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Брошюра с итоговыми документами саммита G20, прошедшего в китайском Ханчжоу, была опубликована китайским издательством Foreign Languages Press на двух языках, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа».

Casa Rosada Лидеры стран-участниц саммита G20 в Ханчжоу

Двуязычная брошюра на китайском и английском языках содержит десять важнейших итоговых документов, включающих в себя коммюнике лидеров «двадцатки»: планы по инновационному росту и планы действий до 2030 года в рамках концепции устойчивого роста.

Напомним, что одиннадцатый саммит G20 прошел в городе Ханчжоу — столице провинции Чжецзян с 4 по 5 сентября 2016 года. Мероприятие считается ключевым по вопросам новых путей глобального экономического развития.