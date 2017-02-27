Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Авиасообщение Камчатки с другими регионами прервано из-за обрушившегося на полуостров тихоокеанского циклона. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Министерства транспорта Камчатского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что из-за усиления снегопада главный аэропорт Камчатки закрыт ориентировочно до 12:00 по местному времени. Технические службы брошены на расчистку взлётно-посадочной полосы

«В настоящее время решается вопрос о перенаправлении летящего на полуостров рейса из Москвы на запасной аэродром, вылеты на Камчатку самолётов из других регионов отложены», — говорится в сообщении.

На усиленный режим работы переведены также дорожные службы. В ликвидации последствий снегопада на федеральной дороге «Морпорт-Аэропорт», краевых трассах, магистральных и внутриквартальных дорогах Петропавловскеа-Камчатского, а также в Вилючинске и Елизове задействованы более 150 единиц спецтехники.

Накануне краевое управление МЧС России предупредило о приближении к Камчатке тихоокеанского циклона, который будет оказывать влияние на полуостров до конца дня 28 февраля. Синоптики прогнозировали ветер до 22 метров в секунду, метель и гололедицу на дорогах.

В горных районах Камчатского края до 2 марта объявлена лавинная опасность.