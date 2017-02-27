Казань, 28 февраля, 2017, 01:40 — ИА Регнум. В Татарии планируется создать полигон для испытания прототипов беспилотных автомобилей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Ассоциация развития беспилотного транспорта в России «Автонет», машиностроительный кластер республики и Камский инновационный территориально-производственный кластер «Иннокам» в присутствии генерального директора ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергея Когогина в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Также документ предполагает поддержку групп инженеров и ученых, запуск образовательных программ и переподготовку специалистов, связанных с технологиями беспилотного транспорта. Кроме того, в Татарии предполагается налаживание производства как самих беспилотных автомобилей, так и их компонентов.

«Мы ожидаем появление беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в России к 2035 году. Однако до этого времени нужно решить много задач как технического, так и законодательного плана», — отметил исполнительный директор Ассоциации «Автонет» Владимир Колмаков, добавив, что через несколько лет рынок беспилотных авто будет исчисляться миллиардами долларов.

«Ассоциация «Автонет» — это завтрашний день, а на данный момент многие наши предприятия находятся, к сожалению, даже не в сегодняшнем, а во вчерашнем дне. С помощью ассоциации надеемся осуществить прорыв не только в техническом развитии предприятий, но и в создании специальных программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров», — сказал глава правления машиностроительного кластера республики Сергей Майоров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом прошлого года генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин говорил, что серийный выпуск беспилотных автомобилей может начаться в 2025 году. Тестовую модель компания планирует запустить уже в 2018 году.

Позднее в рамках московского международного автосалона КАМАЗ представил проект развития городской транспортной системы с использованием беспилотных автобусов — «Шатл». Также предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с сервисом «Яндекс», которое предполагает внедрение искусственного интеллекта в автомобили, в том числе грузовые.