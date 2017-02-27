Вена, 28 февраля, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Суд австрийского города Фельдкирх признал виновным в участии в деятельности террористической организацией «беженца» из Чеченской республики, передает Associated Press.

(сс) George Hodan Арест

Согласно решению суда, 25-летний «чеченский беженец», имя которого не раскрывается в соответствии с законами Австрии, проведет 30 месяцев в австрийской тюрьме.

Сообщается, что выходцу из Чечни инкриминировано участие в боевых действиях в Сирии против правительственных войск в период с октября 2013 года по март 2015 года, на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сам «чеченский беженец» подтвердил участие в боевых действиях, однако утверждал, что воевал на стороне «Свободной сирийской армии», которую принято считать «умеренной оппозицией», а не террористической организацией.

Напомним, в настоящий момент в Сирии введен режим прекращения огня, гарантами которого являются Россия, Турция и Иран, и начался процесс политического урегулирования вооруженного конфликта.

Перемирие и потенциальная амнистия не распространяется на бойцов террористических группировок, таких как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на стороне которых до сих воюет немало наемников из стран бывшего СССР и России.