Пекин, 28 февраля, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Дисциплинарный наблюдательный орган Коммунистической партии Китая заявил о шести случаях, когда партийцы подвергались дисциплинарной ответственности за ненадлежащее руководство, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральную комиссию по проверке дисциплины КПК.

(сс) N509FZ Штаб-квартира Дисциплинарного наблюдательного органа Коммунистической партии Китая

Руководители были наказаны за недобросовестное исполнение своих ключевых обязанностей в партийном руководстве и неэффективную борьбу с дисциплинарными нарушениями своих подчиненных.

Вышеуказанные случаи касались вовлеченности партийных деятелей в азартные игры, неподобающих откликов на общественные жалобы, нечестных выборов в партийные комитеты сельских уровней, а также расточительства на свадебных банкетах в провинциях Хунань, Хубэй, Шаньдун, Шаньси, Гуаньдун и Ляонин, говорится в заявлении комиссии.

В июле 2016 года комиссией было выпущено постановление, регламентирующее наказания за ненадлежащее исполнение обязанностей и несоблюдение партийной дисциплины на всех уровнях власти.

Циркуляр обязывал партийные комитеты всех уровней повсеместно усилить жёсткость требований к партийному управлению и усовершенствовать механизм партийного строительства.

Кроме того, дисциплинарные комитеты всех уровней должны исполнять обязанности по надзору. Те же, кто не будет справляться со своими обязанностями, должны быть привлечены к ответственности, передает издание.