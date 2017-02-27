Члены КПК подвергаются наказанию за нарушение дисциплины
Пекин, 28 февраля, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Дисциплинарный наблюдательный орган Коммунистической партии Китая заявил о шести случаях, когда партийцы подвергались дисциплинарной ответственности за ненадлежащее руководство, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральную комиссию по проверке дисциплины КПК.
Руководители были наказаны за недобросовестное исполнение своих ключевых обязанностей в партийном руководстве и неэффективную борьбу с дисциплинарными нарушениями своих подчиненных.
Вышеуказанные случаи касались вовлеченности партийных деятелей в азартные игры, неподобающих откликов на общественные жалобы, нечестных выборов в партийные комитеты сельских уровней, а также расточительства на свадебных банкетах в провинциях Хунань, Хубэй, Шаньдун, Шаньси, Гуаньдун и Ляонин, говорится в заявлении комиссии.
В июле 2016 года комиссией было выпущено постановление, регламентирующее наказания за ненадлежащее исполнение обязанностей и несоблюдение партийной дисциплины на всех уровнях власти.
Циркуляр обязывал партийные комитеты всех уровней повсеместно усилить жёсткость требований к партийному управлению и усовершенствовать механизм партийного строительства.
Кроме того, дисциплинарные комитеты всех уровней должны исполнять обязанности по надзору. Те же, кто не будет справляться со своими обязанностями, должны быть привлечены к ответственности, передает издание.