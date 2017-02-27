Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 28 февраля, 2017, 01:22 — ИА Регнум. В результате операции пуэрториканского отделения береговой охраны США и береговой охраны Тринидада и Тобаго в этом месяце был задержан рекордный в регионе морской груз кокаина, передает Associated Press.

David McSpadden Корабль береговой охраны США

По словам представителя береговой охраны США в Сан-Хуане Рикардо Кастродада, 4200 кг кокаина были обнаружены 16 февраля, в ходе совместного рейда в нейтральных водах у Суринама. Груз находился на рыболовецкой шхуне. Стоимость изъятой партии наркотика составляет около $125 млн.

Четверо мужчин, управлявших «забитым» кокаином 21-метровым катером, направлены на Виргинские острова, инициировано уголовное разбирательство. Весь изъятый кокаин был передан Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA).