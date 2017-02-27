Саранск, 28 февраля, 2017, 01:12 — ИА Регнум. По заданию Генпрокуратуры РФ в Мордовии проверили исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом. В ходе проверки выявили ряд нарушений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

В частности, вскрыты факты эксплуатации школьных автобусов в отсутствие зимних шин, с неисправными ремнями безопасности, непригодными для использования огнетушителями, медицинскими аптечками. Допускалось бездействие по организации перевозок обучающихся между поселениями.

Водители автобусов не всегда проходили медицинский осмотр перед рейсом, также выявлена случаи непроведения предрейсовых осмотров транспортных средств. Зафиксировано отсутствие полисов ОСАГО; управления автомобильным транспортом водителем, имевшим судимость, при отсутствии соответствующего заключения комиссии по делам несовершеннолетних. Также отмечено неуведомление органов ГИБДД МВД по Мордовии об организованных перевозках групп детей.

Кроме того, выявлены автобусы, которые не оборудованы средствами контроля информации о скорости движения, а также режиме труда и отдыха водителей (тахометрами).

По результатам проверочных мероприятий в образовательных и физкультурно-оздоровительных учреждениях, выявлено 260 нарушений закона, в целях их устранения внесено 57 представлений, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.