Пекин, 28 февраля, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Эффективность китайских судов улучшилась на 20% с 2013 года, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа» со ссылкой на Верховный народный суд КНР.

Xuan Che Бодхисаттва

Верховный народный суд КНР выпустил две «белые книги», касающихся судебных реформ и прозрачности судопроизводства в период с 2013 по 2016 годы, отражающие прогресс в сфере судебной отчетности и механизмах судебных расследований.

Согласно изложенной информации, свыше 26 млн судебных документов были выложены в сеть интернет на сайт суда, при этом уже набрали свыше шести миллиардов посещений из 200 стран и регионов.

Китайские суды добились успеха в вопросе защиты прав человека и борьбе с судебными ошибками. С 2013 по 2016 годы суды по всей стране выявили 34 случая судебных ошибок, в которые были вовлечены 54 человека, сообщает издание.

В целях улучшения судопроизводства, почти все суды Китая внедряют вспомогательные системы. Суд высшей инстанции также работает над совершенствованием системы.