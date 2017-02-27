Москва, 28 февраля, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Актёр Николай Караченцов в результате ДТП получил ушиб головы. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на источник в московском театре «Ленком», в штате которого состоит народный артист РСФСР.

Николай Караченцов в х/ф «Старший сын» (1975)

По его словам, от полученного удара у актёра лишь небольшая шишка, состояние пострадавшего не вызывает опасений у медиков.

При этом, как сообщил источник, автомобиль, в котором находился Николай Караченцов, восстановлению не подлежит.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в посёлке Загорянский в Подмосковье произошло столкновение легкового автомобиля Toyota, в котором ехал актёр Николай Караченцов, с грузовой автомашиной марки «ГАЗель». В результате аварии Toyota перевернулась.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «ГАЗели», который, предположительно, не заметил выезжавший на перекресток автомобиль актёра. В настоящее время водитель «ГАЗели» доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции.