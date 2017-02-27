Лестер, Великобритания, 28 февраля, 2017, 00:55 — ИА Регнум. 27 февраля на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «лис».

Instagram/lcfc «Лестер» vs «Ливерпуль» — 3:1

На 28-й минуте матча форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет в матче мощным ударом в ближний угол с близкого расстояния — 1:0. Ассистом отметился Марк Олбрайтон.

Через 11 минут английский хавбэк Дэнни Дринкуотер забил ошеломительный гол в дальний угол с 30-ти метров от ворот — 2:0.

В середине второго тайма Варди довел счет до разгромного ударом головы после подачи Кристиана Фукса — 3:0.

Через 8 минут бразильский плеймейкер Филиппе Коутиньо смог отыграть один мяч ударом в ближний угол после ассиста Эмре Джана — 3:1.

Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»)

Удары 12/17

Удары в створ 7/7

Владение 32%/68%

Фолы 7/4

На данный момент «лисы» занимают 15-ю строчку с 24-мя очками. «Мерсисайдцы» упустили возможность попасть в зону Лиги Чемпионов, оставшись на 5-м месте с 49-ю очками.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Хут, Симпсон, Фукс, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.

«Ливерпуль»: Миньоле, Кляйн, Милнер, Лейва, Матип, Вейналдум, Лаллана, Джан, Коутиньо, Фирмино, Мане.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Варди 28 — 1:0, Дринкуотер 39 — 2:0, Варди 60 — 3:0, Коутиньо 68 — 3:1.