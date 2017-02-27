Пекин, 28 февраля, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва начнется 3 марта. Решение о сроках проведения было принято на 19-м съезде Постоянного комитета собрания под председательством Юй Чженшена в понедельник, 19 февраля, сообщает 28 февраля китайское информационное агентство «Синьхуа».

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Согласно постановления, выпущенного после съезда, повестка мероприятия включала слушание и обсуждение доклада, касающегося работы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, также велись обсуждения о том, как он справляется с задачами, поставленными перед ним на предыдущей сессии.

Участники съезда также будут присутствовать на Пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва в качестве слушателей без права голоса. Однако, они смогут заслушать и обсудить доклад о работе правительства и некоторые законопроекты.

Напомним, что Всекитайское собрание народных представителей является консультационным органом, состоящим из представителей китайского общества, задача которого — давать рекомендации правительству, а также законодательным и судебным инстанциям.