Киев, 28 февраля, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко в рамках уголовного дела о терроризме после её поездки в Донецкую Народную Республику. Об этом 27 февраля сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире украинского «5 канала».

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Сейчас очень много шума вокруг поездки народного депутата Надежды Савченко в сопровождении Владимира Рубана в Донецк. В рамках уголовного производства по статье «терроризм» опрашивалась в том числе и Надежда Савченко», — сообщил он.

Тандит отметил, что Савченко «ведёт переговоры с террористами», не будучи уполномоченной Киевом, и «делает очень много пиара».

«К сожалению, ею манипулируют со стороны российских спецслужб. Мы видели, сколько там было российских СМИ, как готовили эту поездку и как её преподносили. Фактически, это удар по всем нам», — заявил советник главы СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан посетили Макеевку (ДНР), где встретились с пленными военнослужащими Вооружённых сил Украины.

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