Иерусалим, 28 февраля, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Израиля объявил о начале расследования дела о коррупции, одним из подозреваемых в рамках которого является адвокат премьер-министра Биньямин Нетаньяху, сообщает Associated Press.

George Hodan Суд

Согласно заявлению Министерства юстиции Израиля, у прокуроров есть «разумные подозрения» в связи с тем, что в сделке о покупке немецких субмарин на $1,5 млрд немецкую сторону представлял адвокат Нетаньяху.

Также прокуратура намерена проверить заявления бывшего министра обороны Моше Яалона, который сообщил, что он не участвовал в планировании закупок подводных лодок.

Стоит отметить, что расследования в отношении премьер-министра Нетаньяху и его ближайшего окружения происходят в Израиле регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце премьер-министр Израиля был трижды допрошен полицией в связи с делом издательского дома «Едиот Ахронот».

Следователи подозревают, что Нетаньяху мог получать ценные подарки от издательства взамен на ограничение возможностей их главного конкурента — ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».