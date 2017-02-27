Красногорск, 28 февраля, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Авиационная база Воздушно-космических сил России на аэродроме Чкаловский в Московской области переформирована в авиационную дивизию особого назначения. Об этом сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Anthony Noble ИЛ-76М

Как пояснили в военном ведомстве, новое соединение будет заниматься перевозкой личного состава, техники и грузов в интересах Вооружённых сил.

Также дивизия будет выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, спасательно-эвакуационных и других работ, отметили в департаменте.

В состав авиационного парка соединения ВКС входят транспортныеи пассажирские самолёты и вёртолеты Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8 и другая авиационная техника.

Авиационная база на аэродроме Чкаловский была создана в 2010 году на основе ранее расформированной авиационной дивизии особого назначения.

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