Катания, Италия, 27 февраля, 2017, 23:57 — ИА Регнум. На итальянском острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщают местные СМИ.

gnuckx Извержение вулкана Этна в январе 2011 года

Сообщается, что лава выходит из кратера вулкана, расположенного на юго-восточном склоне.

На данный момент никакой угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

Стоит отметить, что извержения Этны в последние годы происходят довольно часто. Последний раз Этна извергалась 21 мая 2016 года.