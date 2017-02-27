Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 28 февраля рассмотрит подготовленный Лондоном и Парижем проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, сообщает RT.

Aziz1005 Гута, город в Сирии, в котором проамериканская оппозиция применила химическое оружие

Атаки с применением отравляющих веществ представители стран Запада приписывают официальному Дамаску. Проект резолюции СБ ООН, подготовленный ими, предвосхищает результаты расследования, которое проводят эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Проект США, Франции и Великобритании основан на односторонних и явно недостаточных доказательствах.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, Москва наложит вето на данную резолюцию, если она будет вынесена на голосование.

Ожидается, что встреча, в ходе которой будет рассматриваться документ, начнется примерно в 11:30 по нью-йоркскому времени, что соответствует 19:30 мск.

Напомним, с начала войны в Сирии Россия пять раз накладывала вето на резолюции против Дамаска. В частности, в декабре 2016 года Россия заблокировала принятие резолюции, предусматривавшей учреждение бесполетной зоны над сирийским городом Алеппо.