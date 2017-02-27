Банжул, 27 февраля, 2017, 23:51 — ИА Регнум. Президент Гамбии Адама Барроу отправил в отставку министра обороны Османа Баджие и руководителя исправительных учреждений страны Дэвида Колли, сообщает 27 февраля Reuters.

SULAIMAN LEIGH Президент Гамбии Адама Барроу

Баджие и Колли были назначены на свои посты предыдущим президентом Гамбии Яхья Джамме.

Помимо Баджие, своих постов лишились еще 10 высокопоставленных офицеров. Вместо Баджие пост министра обороны займет военный советник Барроу Массанех Кинтех.

Напомним, новый президент Гамбии Адама Барроу вступил в должность 19 января 2017 года. До этого страной в течение 22 лет руководил президент Яхья Джамме.

Проиграв своему конкуренту на выборах в декабре 2016 года, Джамме не захотел отдавать власть. Данный факт послужил причиной политического кризиса в Гамбии, который был разрешен с помощью вторжения войск ЭКОВАС. В результате Джамме сложил с себя полномочия президента и покинул страну.