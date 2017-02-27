Киев, 27 февраля, 2017, 23:41 — ИА Регнум. В Киеве обрушилась часть моста на Шулявском путепроводе. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает украинский телеканал ICTV.

CAPMAT Шулявский путепровод в Киеве

Сообщается, что частичное обрушение моста произошло сегодня около 20:30 по местному времени (21:30 по московскому времени).

Уточняется, что частично обрушилась одна из секций моста. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили автомобили, припаркованные под секцией моста.

Движение на соседних улицах перекрыто. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник рассказал, что обрушение могло произойти в результате нарушения норм эксплуатации моста.

«Аварийным он не признан… но мы видим, что он устал от времени, с одной стороны, с другой стороны, были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы (малые архитектурные формы, ларьки — прим. ред), где был пожар в этом месте», — сказал Кличко.