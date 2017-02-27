Красногорск, 27 февраля, 2017, 23:22 — ИА Регнум. У известного актёра Николая Караченцова, попавшего 27 февраля в автомобильную аварию, медики диагностировали сотрясение мозга, сообщает RT со ссылкой на неофициальный источник.

Цитата из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Реж. Игорь Масленников. 1980. СССР Джефферсон Хопп (Николай Караченцов)

По информации неназванного источника, «его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга».

Напомним, представители правоохранительных органов Подмосковья заявили, что 27 февраля в посёлке Загорянский произошло столкновение легкового автомобиля Toyota, в котором ехал актер Николай Караченцов, с грузовой автомашиной марки «Газель».

В результате ДТП легковая машина перевернулась.

Стоит отметить, что 12 лет назад Николай Караченцов перенес серьёзную травму, полученную в автомобильной аварии. Тогда он провёл в коме более 20 суток. По странному стечению обстоятельств та авария случилась тоже в феврале.