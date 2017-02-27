Подольск, Московская область, 27 февраля, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Результаты четвёртых матчей четвертьфиналов Западной конференции.

Cska-hockey.ru ЦСКА (Москва)

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — ЦСКА (Москва) 0:1 ОТ (0:0 0:0 0:0 0:1)

(Москва) ОТ (0:0 0:0 0:0 0:1) «Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) 1:7 (0:3 0:3 1:1)

(Санкт-Петербург) (0:3 0:3 1:1) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) 2 :3 ОТ (1:0 1:1 0:1 0:1)

ОТ (1:0 1:1 0:1 0:1) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Локомотив» (Ярославль) 4:2 (2:0 2:2 0:0)

В парах «Динамо» (Москва) — «Торпедо» и «Локомотив» — «Динамо» (Минск) счёт в сериях 3:1. В следующих матчах, которые московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» проведут на своих полях, они могут оформить выход в полуфинал.

Завтра на Востоке к армейским клубам, прошедшим сегодня в полуфинал, может присоединиться магнитогорский «Металлург».

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.