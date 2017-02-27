Уфа, 27 февраля, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Продвинем продукт роликами и ребрендингом

Productrb.ru «Продукт Башкортостана»

20 февраля ряд СМИ сообщил, что Госкомитет по торговле и защите прав потребителей Башкирии намерен в 2017 году потратить до 910 тыс. руб. на продвижение добровольной маркировки «Продукт Башкортостана», которая применяется для местных производителей. До 460 тыс. руб. ведомство готово выделить из бюджета на продвижение марки в эфире телеканалов «Россия» и «Россия-24». В стоимость контракта включено изготовление рекламных роликов, размещение их в блоке погоды программы «Вести Башкортостана», а также в телепередаче «Кулинарные старты». Второй контракт стоимостью до 450 тыс. рублей предназначен для продвижения марки в интернете, с помощью наружной рекламы, на эфирном и телекабельном телевидении. Он предполагает изготовление роликов и размещение их в программе «Телецентр» (БСТ), на радио «Спутник», изготовление дизайн-макета для баннера, проведение ребрендинга страниц проекта в социальных сетях, разработку и тестирование стратегии продвижения марки. Кроме того, подрядчик должен продвигать проект в социальных сетях путем привлечения подписчиков в группы, работы с каналом Youtube, мониторить и обрабатывать комментарии в социальных сетях. Оба аукциона назначены на 6 марта.

В уфимском аэропорту очередной выкат за пределы ВПП

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в уфимском аэропорту воздушное судно компании «Саратовские авиалинии» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы не более чем на 50 метров. Рейс следовал по маршруту Новый Уренгой — Уфа. «Эвакуация производилась штатно, через аварийные выходы», — прокомментировали в аэропорту. По результатам осмотра аэродрома выяснилось, что коэффициент сцепления полосы соответствует нормативным значениям. Аэропорт закрыли на прилет и вылет. В Приволжском следственном управлении на транспорте сообщили, что никто из 50 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Причиной инцидента могла стать метель, но следователи проверяют все версии случившегося. Также оценивается техническое состояние самолета, действия пилотов и наземных диспетчерских служб.

Jozef Tóth Международный аэропорт Уфы

56 сельских клубов и рост самосознания

Газета «Республика Башкортостан» 20 февраля сообщила, что в Башкирии в 2016 году заявки на ремонт и реконструкцию своих клубов в республиканский Институт стратегических исследований подали 74 сельских поселения. Победили 56, причем основным условием победы являлась доля софинансирования со стороны местной администрации и жителей, а также степень их участия в обсуждении проектов. Больше всего клубов отремонтировали в Илишевском районе, здесь таких объектов семь. По пять клубов — в Салаватском и Кигинском районах, по четыре — в Чишминском и Аургазинском. Основная идея программы — стимулировать гражданское самосознание и активность.

День родного языка

21 февраля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии состоялся VI республиканский фестиваль родных языков имени Джалиля Киекбаева. Его организатор — республиканский Комитет по делам ЮНЕСКО совместно с Министерством образования региона и Ассоциированной школой ЮНЕСКО — гимназией №39 Уфы. Фестиваль приурочен к Международному дню родного языка, который учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году и ежегодно отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия. В этом году была представлена новая тема — «Сказочный мир моего народа». Участники мероприятия на разных языках инсценировали сказки народов мира.

Расселение с подозрением

Газета «Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщила, что второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Уфы (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 20 февраля в управлениях капстроительства, земельных и имущественных отношений, отделе выдачи разрешений прошли оперативные мероприятия МВД с участием ОМОНа. «Была проведена выемка документов, осмотр личного и служебного автотранспорта, столов, личных вещей. Сотрудников рассадили по кабинетам, у них были изъяты телефоны. Обыск и выемка документов прошли также в служебном кабинете первого замглавы администрации Александра Филиппова, курирующего строительство. Причем участвовали даже кинологи с собаками, обученными поиску наркотиков», — рассказал один из очевидцев. Уголовное дело возбудили по материалам МВД России. В свою очередь сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в январе проводили проверку в мэрии по просьбе Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Проверялась законность включения ветхого и аварийного жилья в Уфе, расположенного в целом ряде кварталов, в региональную адресную программу, которая софинансируется фондом из федерального бюджета. Правоохранителей заинтересовал тот факт, что в программу были включены дома в кварталах, переданных уфимским застройщикам по 12 договорам развития территорий. Согласно документам, дома должны были расселяться за счет застройщиков, выкупавших право развития по низкой цене, а не за счет бюджета. Полиция опросила ряд застройщиков на предмет передачи ими «откатов» чиновникам мэрии. Были получены соответствующие показания», — сообщил источник. По его данным, на этих спорных основаниях фондом в 2011—2015 годах было профинансировано расселение жилья в Уфе более чем на 400 млн рублей, еще более 270 млн рублей застройщики получили из бюджета республики.

Мелеуз накормит голландскую скотину

ИА «Башинформ» 21 февраля отметило, что Мелеузовский сахарный завод отправил на экспорт в Нидерланды 240 тонн свекловичного гранулированного жома. Это ценный корм для сельскохозяйственных животных. Делается он из побочных продуктов производства сахара. Партию, отправленную железнодорожным транспортом, проверили специалисты в соответствии с требованиями страны-импортера, сообщили в отделе ветнадзора Управления Россельхознадзора по Башкирии.

Tsibin Konstantin Сенокосные угодья в Мелеузовском районе

Грядет волна банкротств?

22 февраля «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что Башкирия вошла в десятку регионов по числу потенциальных банкротов-граждан. Объединенное кредитное бюро отнесло Башкирию по итогам января к топ-10 российских регионов с наибольшим числом потенциальных банкротов-физлиц. По версии бюро, банкротство в республике угрожает 18,8 тыс. заемщикам, имеющим по 500 тыс. рублей и более кредитов, оплата по которым не производилась более трех месяцев. По объему проблемных должников регион занял шестое место. В первой тройке Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Цирку рухнуть не дадут

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что правительство Башкирии выделит средства на реконструкцию Уфимского государственного цирка на условиях софинансирования. Предварительно, ремонт здания по проектно-сметной документации оценивается в 1 млрд рублей. Уфимский госцирк является филиалом ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк). «Когда из федерального бюджета направят 900 млн рублей, только тогда Башкортостан выделит 100 млн рублей, но не раньше. Вопрос софинансирования решается совместно с Росгосцирком и Министерством культуры России», — сказали в ведомстве. Это значит, что в одностороннем порядке республика не может направить эти деньги. Только при условии выделения федеральных денег будут изысканы средства и в республиканском бюджете. Уфимский цирк оказался под угрозой закрытия. Этого требует прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка. Об окончательной сумме господдержки для Уфимского цирка говорить пока рано. Ремонт цирка предполагает проведение ряда экспертиз, определение объема работ, разработку проектно-сметной документации, а также вынесение заключений различных ведомств, которые задействованы в этом процессе. Когда специалистам станет известен масштаб работы, тогда и будет определена сумма.

Тара-Амингу Уфимский государственный цирк

В Уфе показатель строительства жилья снизился

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в 2016 году построено свыше 768 тыс. квадратных метров жилья. Этот показатель к уровню 2015 года снизился на 7%. Глава администрации города доложил депутатам Горсовета о положении дел в сфере капитального строительства. Снижение темпов строительства стало следствием общей ситуации в экономике. Основная доля введенного в строй жилья — 57%, или 438 тыс. квадратных метров — приходится на многоэтажное строительство. Мэр Уфы акцентировал внимание на том, что городу требуется ежегодный ввод жилья не менее 800 тыс. квадратных метров. Была отмечена важность применения комплексного подхода к застройке территорий, при котором одновременно с жилыми домами строятся социальные объекты и дороги. В качестве положительного примера уфимский градоначальник назвал застройку микрорайонов «Дема-8», «Дема-9» и «Полесье» в микрорайоне Инорс. Актуальным для города остается строительство социальных объектов. В 2016 году строились одновременно четыре школы, три из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Глава Башкирии возложил цветы

23 февраля ряд СМИ сообщил, что в уфимском парке Победы глава региона Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества. Глава республики возложил живые цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. В память о павших героях была объявлена минута молчания.

Султанаев Тимур Уфимский парк Победы

Прожиточный минимум снижен

Ряд СМИ в этот день отметил, что правительство республики установило величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года. Прожиточный минимум за месяц на душу населения составил 8323 рубля. Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 8869 рублей, для пенсионеров — 6822 рубля, для детей — 8237 рублей. Напомним, что в третьем квартале минувшего года минимум на душу населения составлял 8423 рубля. Для трудоспособных граждан он был определен в размере 8982 рубля, для пенсионеров — 6885 рублей, для детей — 8342 рубля. Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Праздничные задержки

«Уфа1» 23 февраля отметила, что все те, кто хотел в этот день долететь из Уфы в Самару, вынуждены были ждать перелета несколько часов. Дело в том, что из-за плохой погоды сразу несколько самолетов из нескольких регионов России так и не смогли приземлиться в аэропорту Курумоч в нужное время. Согласно онлайн-табло, боинг 737 из Шеремьетьево прибыл в аэропорт с опозданием в 40 минут, самолет из Ижевска опаздывал на 3 часа 20 минут.

Сам себя премировал

24 февраля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии директор школы незаконно премировал себя на 358 тыс. рублей. Инцидент произошел в Зилаирском районе республики. По данному факту прокуратура района провела проверку. Директор школы выписывал себе премии с 2013 по 2014 годы. Он начислял выплаты, не согласуя свои действия с местной администрацией. Прокурор района через суд добился взыскания указанных средств с директора учебного заведения. Ответчик вернул в бюджет незаконно присвоенные премии. Прокуратура республики передает, что в отношении директора школы также ведется уголовное дело. Оно возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

Поймали и отпустили

Ряд СМИ в этот день сообщил, что полицейские не стали задерживать участников нападения на водителей маршруток под Уфой 16 февраля возле базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе Башкирии. Вооруженное нападение было совершено лицами, предположительно причастными к организации нелегальных перевозок. Всего в конфликте участвовало 23 человека. Директор компании-перевозчика уверен, произошедшее — акция устрашения со стороны нелегальных перевозчиков, которые всеми силами и незаконно пытаются занять эту нишу. Его фирма является перевозчиком по данному направлению с 2014 года, с момента, когда ею был выигран тендер. Но месяц назад появились «непонятные люди». Уже недели за две до нашумевшего инцидента начали поступать угрозы сотрудникам и подъезжали вооруженные люди. Прибывшие на место полицейские тогда помешали схватке, но причины противостояния устранены не были.

Цена нетрудоспособности

ИА «Башинформ» 24 февраля отметило, что по данным регионального отделения Фонда социального страхования России по Башкирии в 2016 году на пособия по материнству и детству направлено свыше 6,5 млрд рублей, в том числе: на пособия по беременности и родам — более 2,4 млрд рублей; на пособие за постановку на учет в женской консультации в ранние сроки беременности — 16,2 млн рублей; на единовременное пособие при рождении ребенка — 583 млн рублей; на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — около 3,5 млрд рублей. На пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой работников направлено более 4,7 млрд рублей. Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний превысили 1,4 млрд рублей. Сюда входит полное обеспечение пострадавших на производстве граждан, а именно: пособия по временной нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные страховые выплаты, оплата медицинской, профессиональной и социальной реабилитации пострадавших на производстве граждан. На обеспечение инвалидов техническими средствами и протезно-ортопедическими изделиями было направлено 955,8 млн рублей. Инвалиды в Башкирии были обеспечены практически на 98%. Кроме этого в 2016 году льготной категории граждан и их сопровождающим было выдано около 4,5 тыс. путевок.

Уфимцы против мэра

25 февраля «UfaTime» сообщило, что в Уфе создана петиция, в которой авторы просят Владимира Путина отстранить главу администрации Уфы Ирека Ялалова от занимаемой должности. В тексте петиции говорится, что «несостоятельность» мэра столицы республики в полной мере проявилась этой зимой. Речь, в частности, о некачественной уборке снега на дорогах и тротуарах, многокилометровых пробках, плохом состоянии дорожного покрытия (в петиции оно названо «отвратительным»). Мэру Уфы припомнили и карстовые провалы — авторы петиции считают, что многоэтажные дома в городе строятся без соответствующих экспертиз. В связи с вышеизложенным горожане просят Путина освободить мэра от должности и «провести проверку его деятельности». Подчеркивается, что соответствующие обращения на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова уже отправлялись не единожды, но они не дали никакого результата. Петицию подписали несколько тыс. человек.

Ямочный ремонт возобновлен

«Уфа1» в этот день сообщила, что с началом потепления в столице Башкирии начался сезон ямочного ремонта дорог. Так, например, в Октябрьском районе рабочие латают дыры на дорогах, которые пострадали от резких перепадов температур. На улице М. Жукова дорогу покрывают литым асфальтом. Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, за день было израсходовано больше тонны смеси, на улице Адмирала Макарова ямы заделываются брусчаткой. В ближайшее время ямочный ремонт также проведут на улицах Сипайловская, Новоженова, Уфимском шоссе, бульваре имени Молодежи, улицах 50 лет СССР, имени Шафиева, Рязанская, Комсомольская, имени Гагарина, имени Рыльского, имени Бикбая, имени Ковшовой, Российская.

Воскресное бездорожье: перемёты, просадка, затопление

26 февраля ряд СМИ сообщил о неблагоприятных погодных условиях, сложившихся на дорогах республики. На отдельных участках трасс Архангельского, Аургазинского и Кармаскалинского районов образовались снежные переметы. Из-за повышения температуры воздуха наблюдалась просадка укатанного снежного покрова на отдельных участках автодорог местного значения. В Уфе автолюбители рассказывали о «поплывших» дорогах. Такая ситуация в городе сложилась из-за большого скопления снежных масс на обочинах и тротуарах, которые оперативно не были вывезены после снегопадов, а также из-за плюсовой температуры и мелкого дождя, отметили водители Подобную ситуацию уфимцы наблюдают каждый год. Несколько лет видео с парнем, который плыл на лодке на улице Жукова, облетело все российские телеканалы и вышло в топ мировых социальных сетей.

Ремонт дорог: 20 млн на 2,4 км

TheFreak Асфальт

«Уфимские вести» в этот день привели пример стоимости ремонта дорог в республике. Правительство Башкирии планирует потратить на ремонтные работы порядка 20 млн рублей. Эти денежные средства пойдут на обновление 2,4 километров автодороги, которая располагается в Давлекановском районе. При этом вся сумма поступит на счета подрядчика из республиканского бюджета. Специалисты должны завершить ремонт уже к 25 июля будущего года. Работы планируют провести в два этапа.