Мехико, 27 февраля, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Президентские выборы в Мексике в 2018-м обещают быть «горячими». Уже два независимых кандидата в президенты заявили, что намерены «встряхнуть» политическую систему страны. Это Эмилио Альварес, бывший исполнительный секретарь Межамериканской комиссии по правам человека, который заявил о создании движения «Сейчас». И Армандо Риос, лидер движения «Волна 365», преследующий ту же цель, сообщает Prensa Latina.

Kurt Bauschardt Мехико

Отметим, что Эмилио Альварес призвал все политические силы, критически относящиеся к мексиканскому правительству, сформировать единый фронт. Сам Альварес, который сейчас возглавляет комиссию по правам человека федерального округа, известен своим критическим отношением к мексиканскому правительству, которое погрязло в коррупции и связях с наркокартелями.

Мексика сейчас переживает переломный период и в выборе внешнеполитических приоритетов. На фоне обострения отношений с США в Мексике все громче раздаются голоса политиков и представителей экспертных кругов в поддержку развития российско-мексиканского диалога.