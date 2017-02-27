Вашингтон, 27 февраля, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис не смог прямо ответить на вопрос, предусмотрено ли сотрудничество с Россией в разработанном военным ведомством США плане по борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством», сообщает Sputnik.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

По словам Дэвиса, в плане Пентагона указаны страны и конкретные вопросы, по которым потребуется вести переговоры. «В плане идёт речь о дипломатии. В нём говорится о странах, с которыми нам необходимо взаимодействовать, а также о конкретных вопросах, о которых нам нужно вести с ними переговоры», — заявил Джефф Дэвис журналистам на брифинге.

При этом официальный представитель Пентагона не смог дать однозначного ответа на вопрос, упоминается ли в этом документе Россия, однако при этом признал, что она «является активным игроком на этом поле, особенно в Сирии».

Напомним, ранее Пентагон представил президенту США Дональду Трампу разработанную стратегию борьбы с ИГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в заявлении новой администрации США было указано, что уничтожение ИГ (организация, запрещенная в РФ) — приоритетная задача Белого дома.

В феврале генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, заявил, что через шесть месяцев боевики будут вытеснены из сирийского города Ракка и иракского Мосула.