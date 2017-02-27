Лондон, 27 февраля, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Великобритании начались испытания беспилотного автомобиля LEAF японского автопроизводителя Nissan, сообщает 27 февраля Reuters.

Nissaninsider.co.uk Беспилотный автомобиль Nissan

Nissan впервые проводит испытания своей системы автопилотирования в одной из европейских стран. Автомобиль LEAF пройдет проверку на дорогах общего пользования в Лондоне. Максимальная скорость в режиме автопилотирования будет достигать до 80 км/ч.

Представители Nissan согласовали тестовые маршруты с Департаментом транспорта Лондона и полицией.

Напомним, ранее испытания автомобиля LEAF проходили в Японии и США. Компания Nissan надеется, что в ближайшее время удастся провести аналогичные испытания в Нидерландах и Париже.

Власти Великобритании заинтересованы в строительстве промышленных предприятий по производству беспилотных автомобилей, которые к 2025 году будут обеспечивать продукцией рынок общей стоимостью около $1 трлн 100 млрд.