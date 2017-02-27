Ставрополь, 27 февраля, 2017, 22:12 — ИА Регнум.



Управа района Люблино города Москвы Автоколонна эвакуаторов

В Ставропольском крае видеоролик об эвакуации автомобиля ДПС набирает популярность в социальных сетях. На ролике видно, что патрульную полицейскую машину погружают на эвакуатор возле города Пятигорска.

Комментаторы видеоролика стали предполагать, что полицейскую машину неправильно припарковали. Однако причина оказалась в другом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, 19 февраля 2017 года на федеральной трассе «Кавказ» действительно была эвакуирована патрульная машина «Ниссан Алмера», в которой сломалась коробка передач.

Она вышла из строя прямо на линии, и машину пришлось везти в ремонт на эвакуаторе. Сейчас уже машину починили, и она снова в рабочем строю.

Отметим, что в последнее время на Ставрополье нередко в социальные сети попадают забавные ролики, связанные с работой эвакуатора. Только в феврале популярность завоевали еще два таких ролика.

Возмущение местных жителей вызвал ролик, на котором эвакуатор в Ставрополе уронил «Тойоту Лэнд Крузер» на «Тойоту-Камри». А после забавные комментарии собрал ролик, на котором эвакуатор вёз легкомоторный самолет, который совершил несанкционированную посадку в Ставрополе.