Ставрополь, 28 февраля, 2017, 00:48 — ИА Регнум.



mermyhh Свалка

Жители Ставропольского края с начала февраля выявили 15 несанкционированных свалок. Все они обозначены на интерактивной карте Общероссийского народного фронта, созданной в рамках проекта «Генеральная уборка».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно карте, больше всего отходов найдено жителями края в Ставрополе и городах Кавминвод. Так, в краевой столице и ее окрестностях отмечено четыре свалки. Строительный и бытовой мусор собирается в лесных массивах, лесополосах.

Обнаружены также свалка на объекте культурного наследия. Предположительно, на скифском кургане 4−3 вв. до н.э. Земля муниципальная. Все обращения по свалкам находятся в стадии рассмотрения. На некоторые уже откликнулись студенты СКФУ, которые готовы принять участие в уборке свалок.

Семь обращений связаны с образованием свалок в городах Кавминвод. Так, жители отмечают сброс мусора в реки и озера Пятигорска и района Минеральных вол, где под мостом образовался целый ряд стихийных свалок. Также отмечены места в овраге, прилегающем к частным домам Кисловодска и другие.

По ряду таких отмеченных свалок ОНФ уже направил обращения в правоохранительные структуры.

Напомним, проект Народного фронта «Генеральная уборка» стартовал в России 1 февраля 2017 года. Включиться в него может людой житель страны, которого волнуют стихийные свалки. Для этого достаточно отметить на интерактивной карте места свалок и добавить фото.

На пресс-конференции в Ставрополе куратор проекта «Генеральная уборка» на Ставрополье, эколог Владимир Кожевников рассказал, что жители Ставрополья отметили такие места в Кисловодске, Ставрополе, Пятигорске, в поселке Иноземцево, в селах Кианкиз Андроповского района, Татарка Шпаковского района, Иргаклы Степновского района, а также Спасское и Бурлацкое Благодарненского района, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Всего по России отмечены более 500 мест свалок. На обращения граждан откликаются общественники и вузы. Они намерены выйти на субботники вместе с активистами и местными жителями.