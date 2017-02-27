Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 21:30 — ИА Регнум. В петербургский парламент внесли федеральную инициативу «О противодействии политической реабилитации Сталина и сталинизма». Об этом ИА REGNUM сообщили 27 февраля ее авторы из фракции «Яблоко».

Дмитрий Налбандян. Иосиф Виссарионович Сталин

Документом предлагается запретить установку памятников Иосифу Сталину и его изображений, присвоение его имени различным объектам, а также выпуск книг и фильмов, восхваляющих Сталина, за бюджетный счёт.

Цель законопроекта, по словам депутата Законодательного собрания, «яблочника» Бориса Вишневского, в том, чтобы «пресечь попытки обеления тирана, которые, участились в последнее время».

По мнению авторов документа, к действиям, направленным на политическую реабилитацию Сталина и сталинизма, относятся установка памятников, бюстов и иных скульптурных изображений Сталина на государственной или муниципальной земле, размещение изображений Сталина в зданиях госорганов и МСУ, использование имени Сталина в наименованиях СМИ, юридических лиц, географических объектов, предприятий, учреждений и организаций, в государственных наградах РФ, в том числе наградах, учреждаемых общественными и религиозными объединениями. Также предлагается запретить официально отмечать праздники и памятные даты, связанные с именем Сталина, издание за счет бюджета или средств ГУП любой печатной и аудиовизуальной продукции, в которой положительно оценивается деятельность Иосифа Сталина.

При этом предполагается, что требования закона не будут затрагивать государственные награды СССР, юбилейные медали, знаки отличия периода 1917−1991 годов и антиквариат.

22 февраля решение о запрете увековечивать память Иосифа Сталина на территории региона принял парламент Ингушетии. Ингушский закон предусматривает запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина, который, как отметили в парламенте республики, подверг массовым репрессиям целые народы, в том числе ингушей. В пояснительной записке к закону говорится, что Сталин непосредственно руководил политическими репрессиями. При Сталине около 100 тысяч ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в «измене родине». Депортации подвергли также и другие народы Северного Кавказа, всего около 3,5 млн человек.