Донецк, 27 февраля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Если 1 марта 2017 года Украина не прекратит экономическую блокаду ДНР и ЛНР, то предприятия на территории республик, принадлежащие украинским олигархам, перейдут под внешнее управление, сообщает телеканал «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

В руководстве ДНР уже подготовлена необходимая для этого законодательная база, а парламент ЛНР обязал предпринимателей-нерезидентов, работающих в республике, до 1 марта заключить соответствующие договора с налоговыми агентами ЛНР.

Договор по данному вопросу предполагалось оформить до 31 марта, но в условиях непростой экономической обстановки срок был сокращен.

Ранее СМИ сообщали о совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого о введении с 1 марта внешнего управления на всех работающих на территории республик украинских предприятиях, если не прекратится экономическая блокада Донбасса. Кроме того, поставки донецкого угля на Украину будут прекращены с последующей переориентацией на рынки России.

Напомним, 25 января 2017 года представители украинских «добровольческих батальонов» под предлогом борьбы с контрабандой перекрыли движение грузовых поездов с углем, идущих из Донбасса на Украину. В результате из-за нехватки угля на тепловых электростанциях киевское правительство с 15 февраля ввело в энергетике режим чрезвычайной ситуации.