Работа Мусоросжигательного завода Ставрополья будет остановлена
Ставрополь, 27 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае мусоросжигательный завод повторно привлечен к ответственности за хранение и утилизацию отходов в местах, не предназначенных для этого. Решение о временном приостановлении деятельности завода он пытался оспорить, но проиграл дело.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, апелляционный суд подтвердил законность приостановления на два месяца деятельности ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» за повторное нарушение природоохранного законодательства.
Завод обезвреживает отходы
Ранее за это завод уже был оштрафован на сто тыс. рублей. Штраф был выплачен, но нарушения остались. В декабре 2016 года за повторное нарушение арбитражный суд Ставрополья приостановил деятельность завода на два месяца, однако предприятие попыталось оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.
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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Мусоросжигательный завод Пятигорска работает с 1987 года. В прошлом году суд обязал завод выплатить около 66,8 млн рублей долга по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Эту плату заводу насчитал Росприроднадзор в 2015 году за размещение отходов (золошлаковой массы) при сжигании твердых коммунальных отходов с 2012 года.
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