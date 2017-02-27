Ставрополь, 27 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум.



Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

В Ставропольском крае мусоросжигательный завод повторно привлечен к ответственности за хранение и утилизацию отходов в местах, не предназначенных для этого. Решение о временном приостановлении деятельности завода он пытался оспорить, но проиграл дело.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, апелляционный суд подтвердил законность приостановления на два месяца деятельности ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» за повторное нарушение природоохранного законодательства.

Завод обезвреживает отходы III—IV класса опасности в местах и сооружениях, которые ему не принадлежат. Речь идет о двух объектах недвижимости и земельных участках.

Ранее за это завод уже был оштрафован на сто тыс. рублей. Штраф был выплачен, но нарушения остались. В декабре 2016 года за повторное нарушение арбитражный суд Ставрополья приостановил деятельность завода на два месяца, однако предприятие попыталось оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.

Читайте по теме: Работа мусоросжигательного завода Пятигорска приостановлена на два месяца

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Мусоросжигательный завод Пятигорска работает с 1987 года. В прошлом году суд обязал завод выплатить около 66,8 млн рублей долга по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Эту плату заводу насчитал Росприроднадзор в 2015 году за размещение отходов (золошлаковой массы) при сжигании твердых коммунальных отходов с 2012 года.

Читайте по теме: Многомиллионный долг взыскали с мусоросжигательного завода Ставрополья