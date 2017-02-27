Вашингтон, 27 февраля, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что «не звонил в Россию десять лет». Об этом он сказал журналистам на встрече с бизнесменами сегодня, 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Журналисты президентского пула спросили Трампа на встрече с бизнесменами, поддерживает ли он назначение специального прокурора «по России», который бы вел расследование якобы существующих связей нынешней администрации с Москвой.

Трамп, который неоднократно отвергал якобы имеющиеся у него связи с Россией, не стал отвечать журналистам — он повернулся к бизнесменам и сказал: «Я не звонил в Россию десять лет».

Напомним, в США, проигравшие президентские выборы демократы ведут против Трампа полномасштабную войну, чтобы привести его к импичменту.

Одним из основных рычагов давления на Трампа — якобы имеющиеся у него связи с Россией. Либеральные американские СМИ просто пишут о том, что Трамп якобы связан с Россией и чуть ли не агент ФСБ, но при этом не приводят никаких доказательств.

В Москве также указали на абсурдность этих обвинений, так как никаких доказательств так никто и не представил.

Стоит отметить, что заявление Трампа не совсем верно, так как он созванивался с президентом России Владимиром Путиным 28 января этого года.