Брюссель, 27 февраля, 2017, 20:58 — ИА Регнум. «Сегодня я с удовлетворением могу сказать, что Армения и Европейский союз завершили переговоры по новому юридическому документу: соглашению о комплексном и расширенном партнёрстве, который отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». Об этом заявил, находящийся с рабочим визитом в Бельгии президент Армении Серж Саргсян, после встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

President.am Серж Саргсян и Дональд Туск после встречи в Брюсвеле. 27.02.2017 г

Согласно пресс-службе президента Армении, Саргсян отметил, что помимо рамочного соглашения, стороны зарегистрировали ощутимый прогресс в плане отраслевого сотрудничества, подписав программу Малых и средних предприятий и инноваций «Горизонт 2020». В ближайшем будущем, по словам Саргсяна, с успехом завершатся также работы по присоединению к договору об общем авиационном пространстве и инициативе «Творческая Европа». Как констатировал президент Армении, в общей сложности предыдущие два года с точки зрения сотрудничества Армения-Евросоюз выделялись активностью: ощутимо активизировался политических диалог, расширилось сотрудничество в различных отраслях.

Более того, как заявил Серж Саргсян, в ближайшее время стартует также диалог о либерализации визового режима с Арменией, что закреплено в совместной декларации Рижского саммита, и значительно поспособствует расширению и углублению связей между народами.

«Как вы знаете, стержнем нашего сотрудничества являются реализуемые в Армении переговоры. В течение 25 лет независимости Армении ЕС всегда был рядом с нами и предоставлял существенную финансовую, техническую и моральную поддержку, результат которой заметен в самых разных сферах: реформированы сферы общественного управления, правосудия, сельского хозяйства, статистики, государственных закупок, с целью удовлетворения потребностей рынка труда совершенствована сфера среднего специального образования, улучшен деловой и инвестиционный климат Армении. Мы решительно настроены продвигать это взаимодействие в вышеупомянутых и других отраслях, представляющих взаимный интерес, чтобы зарегистрировать новые достижения. Очень благодарен за эту помощь», — сказал глава армянского государства.

В свою очередь председатель Совета ЕС Дональд Туск по итогам встречи с президентом Сержем Саргсяном отметил, что сегодня Армения, независимости, суверенитету и территориальной ценности которой содействует ЕС, является важным партнёром Европейского союза.

«Я рад сегодня объявить о завершении переговоров вокруг соглашения о комплексном и расширенном партнёрстве ЕС-Армения. Это новое соглашение расширит круг наших отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, которые мы разделяем и те вызовы, которые мы хотим вместе преодолеть. Мы ожидаем более тесного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и окружающая среда, для новых возможностей и расширенного оборота торговли и инвестиций во благо наших граждан», — сказал Туск.

По его словам, стороны обсудили общие ценности, в том числе, верность демократии, правам человека и приоритету закона, которые лежат в основе нового соглашения и будущего сотрудничества.

«ЕС уже является первым внешним торговым партнёром Армении, первым международным донором и самым большим помощником в реформах. Мы намерены эти отношения ещё более расширить в течение предстоящих лет. Поощряем Армению продолжать реформы по ряду направлений, в том числе, экономического развития, предпринимательской среды, улучшения судебной системы, прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения свободных и справедливых выборов. Мы также обсудили вопрос мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха: статус-кво нестабилен. Конфликт должен получить как можно раннее политическое решение, созвучно с международным правом. Он не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — резюмировал председатель Европейского совета.

Переговоры между Арменией и Европейским союзом о Соглашении об ассоциации велись с 2009 года, однако документ так и не был подписан. В сентябре 2013 года, после переговоров президентов Армении и России Серж Саргсян неожиданно заявил, что Армения намерена присоединиться к инициированному Россией Евразийскому экономическому союзу, что автоматически исключило подписание Соглашения об ассоциации. Документ предполагал не только политические отношения нового уровня, но также и создание зоны свободной торговли. Официальный Ереван неоднократно выражал готовность к углублению сотрудничества с ЕС в различных областях, однако с учетом обязательств, которые Армения взяла на себя, став членом Евразийского союза.

По информации армянской службы радио «Свобода», подписание нового соглашения между Арменией и ЕС планируется в мае.

По оценке главы Центра региональных исследований Ричарда Киракосяна, новый документ, хотя и является более слабым, однако для сторон имеет большое значение.

«Несмотря на то, что Армения является членом Евразийского экономического союза, неожиданно данное соглашение заключает в себе большую экономическую составляющую, чем мы ожидали. Значительные сферы для инвестиций, конкуренции, политики «открытого неба» в гражданской авиации, секторы экономики были взяты из соглашения об ассоциации и адаптированы к условиям членства Армении в Евразийском экономическом союзе», — сказал Киракосян в эфире радиостанции.