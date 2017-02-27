Барселона, Испания, 27 февраля, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Число пользователей мобильных телефонов во всем мире превысит пять миллиардов к середине этого года, согласно данным международной ассоциации мобильных операторов GSMA, сообщает 27 февраля Agence France-Presse.

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На долю стран Азии приходится около половины общего прироста новых абонентов мобильной связи. В течение следующих трех лет ожидается, что в одной Индии число новых абонентов увеличится на 310 млн.

Напомним, в прошлом году число абонентов мобильной связи составило 4 млрд 800 млн человек. К 2020 году количество пользователей мобильных телефонов увеличится до 5 млрд 700 млн.