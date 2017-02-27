Саранск, 27 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Пятизвездочный гостиничный комплекс «Шератон» в Саранске, который строится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, планируют ввести в эксплуатацию осенью текущего года. Вопросы возведения отеля обсудили в рамках совещания глава Мордовии Владимир Волков и председатель совета директоров ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков на совещании, посвящённом строительству отеля

Общая площадь строящегося комплекса составит 12,6 тыс. кв метров, вместимость — 159 номеров, включая один «президентский». В отеле будет несколько комнат для переговоров, конференц-зал трансформер, ресторан с VIP-комнатой, лобби-бар, фитнес-клуб, зона СПА, бильярдная, а также прачечная с акваочисткой. На двух балконах будут располагаться кафе на свежем воздухе, от отеля планируется выход к реке и на благоустроенную зеленую зону.

«До сих пор в Саранске отелей такого уровня комфорта не было, и «Шератон» должен создать новое эксклюзивное предложение в сфере гостиничных услуг в столице Мордовии. Важно и то, что гостиничный комплекс даст республике новые рабочие места», — отметил Волков. Во время мундиаля отель примет представителей FIFA, VIP-гостей FIFA, представителей оргкомитета «Россия — 2018».

До настоящего момента уже выполнена основная часть работ по возведению фундаментов и каркасно-монолитной части здания, по установке оконных конструкций и витражей, чаши бассейна, входной группы. В процессе производства — монтаж систем освещения, отопления, водоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции.

В ходе совещания были рассмотрены эскизы дизайн-проектов внутренней отделки и обустройства номеров, выполненные в фирменном стиле «Шератона» — сдержанной цветовой гамме с яркими акцентами. Внутренние интерьерные решения будут включать в себя и мордовские детали — орнамент, картины, старинные предметы быта жителей Мордовии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах. В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках чемпионата пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.