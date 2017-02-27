Красногорск, 27 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Караченцов попал в дорожно-транспортное происшествие в Московский области. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает Life.

Цитата из к/ф «Приключения Электроника». реж. Константин Бромберг. 1979. СССР Урри (Николай Караченцов)

Сообщается, что авария произошла сегодня в Щелковском районе Московской области. Автомобиль Toyota Highlander, в котором в качестве пассажира следовал Караченцов, столкнулся с автомашиной «Газель».

От сильного удара иномарка перевернулась и встала на колеса.

В результате ДТП Караченцов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Кроме того, в результате ДТП пострадала родственница Караченцова Людмила Ивлева и его медсестра.

Напомним, Караченцов в ночь на 28 февраля 2005 году попал в страшное ДТП на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве. В результате актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму.