Скопье, 27 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев на встрече с президентом страны Георгием Ивановым 27 февраля передал главе государства подписи депутатов в количестве, необходимом для формирования коалиционного правительства, передаёт агентство БГНЕС.

Aivazovsky Карта-флаг Македонии

«У нас на руках 67 подписей и мы ожидаем вручения мандата (на формирование кабмина — ИА REGNUM ) от президента», — сообщил Заев журналистам перед началом встречи.

По итогам внеочередных парламентских выборов в декабре минувшего года СДСМ получил 49 мест в 120-местном парламенте. В ходе переговоров Зоран Заев смог заручиться поддержкой трёх проалбанских партий — «Демократического союза за интеграцию» (ДУИ), Движения «Беса» и «Альянса албанцев», имеющих в общей сложности 18 депутатских кресел.

Ранее бывшая правящая партия ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского не смогла договориться со своим прежним коалиционным партнёром ДУИ и была вынуждена вернуть вручённый президентом мандат. После этого Георгий Иванов заявил, что поручит формирование кабинета министров той политической силе, которая сможет представить подписи более половины депутатов парламента, подтвердив тем самым, что располагает большинством.

Накануне с призывом к президенту Македонии найти «адекватное решение для выхода из политического кризиса» обратилось руководство НАТО. В заявлении альянса было подчёркнуто, что 11 декабря в стране состоялись честные и демократические выборы. «После того, как была предпринята одна попытка составления кабинета, в настоящее время есть информация, что собраны необходимые подписи, как того потребовал президент», — отметили в альянсе.

Ранее с аналогичными призывами выступил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан, который заявил о необходимости «срочно формировать новое правительство на широкой основе».

Ожидается, что Георгий Иванов примет решение в ближайшие дни. Ранее глава государства разъяснил, каковы его ожидания от те сил, которые составят будущую коалицию. На первом месте, по его словам, должна стоять «защита государственных интересов Македонии, что означает сохранение унитарного характера государства». Также президент ожидает, что новое правительство будет привержено реформам, в том числе в системах национальной безопасности.

Напомним, состоявшиеся в Македонии внеочередные парламентские выборы стали итогом продолжительных переговоров между основными политическими силами в стране, проходивших при посредничестве дипломатов США и Евросоюза, и были призваны положить конец внутриполитическому кризису, продолжающемуся с весны 2015 года.

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