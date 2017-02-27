Киев, 27 февраля, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Депутат украинской Верховной Рады Андрей Артёменко заявил, что на Крым могут претендовать США, сообщает «Обозреватель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тяжелая шизофрения Рады

Украинский депутат считает, что территория Крымского полуострова обеспечивала кредит, полученный в 1920 году Советской Россией от США. Артеменко заявил, что этот кредит так и не был погашен и документы об этом имеются у американской стороны.

По информации «Обозревателя», украинский депутат Андрей Артёменко сделал это заявление на брифинге в Киеве.

По мнению Артеменко, в 1920 году Советская Россия получила кредит в размере $50 миллионов от правительства США, а обеспечением этого кредита была территория Крыма. Согласно условиям договора, полуостров должен перейти к США, если кредит не будет погашен и не будут уплачены проценты.

Артеменко заявил, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была совершена правительством СССР для того, чтобы не расплатиться полуостровом согласно кредитному договору.

По убеждению украинского депутата, Вашингтон имеет право потребовать Крым себе. При этом Андрей Артёменко не сообщил, будет ли Вашингтон передавать Крым Украине после того, как возьмет полуостров себе.