Москва, 27 февраля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что расселение московских «хрущевок» будет поквартальным, а не точечным. Об этом министр заявил сегодня, 27 февраля, в интервью агентству ТАСС.

Цитата из к/ф «Старик Хоттабыч». реж. Геннадий Казанский. 1956. СССР Москва, 1950-е

«Расселение не будет точечным, это будет поквартальное расселение. То есть будет образовываться так называемый маневренный фонд, куда люди будут переселяться. Далее эта территория (освободившаяся) будет застраиваться. И так дальше, как цепочка это будет функционировать», — рассказал министр Мень.

Он также добавил, что данный проект рассчитан на 15−20 лет. Мень подчеркнул, что работа эта «огромная и интересна» и её итог серьезно повлияет на внешний облик Москвы.

Министр рассказал, что бюджетные средства потребуются только для старта программы — для создания того самого маневренного фонда. «Дальше будут привлекать строительные компании, инвесторов. Это создание рабочих мест в отрасли, загрузка строительных компаний. Это очень позитивно для развития экономики страны в целом», — пояснил Мень.