Москва, 27 февраля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Законопроект о наделении судебных приставов правом ограничивать недобросовестных должников по транспортному налогу в праве водить автомобиль внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля. Заблокировать пользование специальным правом судебные приставы могут как по заявлению взыскателя, так и по собственной инициативе, следует из документа.

Водитель

Вопрос погашения задолженности в бюджеты субъектов РФ является одним из важнейших, отмечают авторы. Так, на 1 января 2016 года задолженность по транспортному налогу составила около 2 млрд рублей, или почти 60% задолженности по имущественным налогам, при этом около 96% приходится на задолженность физических лиц.