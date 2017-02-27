Киев, 27 февраля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе (Украина) не стихали спорадические перестрелки с применением танков, 122-мм артиллерии, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 27 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

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Так, по словам замначальника управления НМ ДНР Басурина, вчера под обстрелы ВСУ попали позиции ДНР в населенных пунктах: Горловка (у шахты Гагарина), Широкая Балка, Михайловка, Спартак, Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Октябрь, Донецк (окрестностям аэропорта и Петровского района). «За прошедшие сутки ВС Украины 932 раза обстреляли территорию ДНР. Из этого количества применялись тяжелая артиллерия четыре раза, минометы различного калибра 225 раз (из них 64 мины калибром 120 мм), БМП — 77 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 626 раз. Разрушения уточняются, потерь среди военнослужащих ВС ДНР нет», — заверил Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе населенного пункта Янисоль, 11 км до линии соприкосновения, отмечается местонахождение трех танков. Ранее выявленная нами техника ВСУ также продолжает фиксироваться вблизи линии соприкосновения войск. Данные факты переданы представителям СММ ОБСЕ, которые подтверждают грубые нарушения ВСУ Минских соглашений», — сказал Басурин.

Он также проинформировал, что спецназ оперативного командования ДНР и представители министерства государственной безопасности начали учения по противодействию диверсантам на южном участке фронта. «Сегодня продолжаются тренировки подразделений спецназа ВС ДНР совместно с представителями МГБ на южном направлении региона по выявлению украинских диверсантов и противодействию им», — рассказал Басурин, добавив, что учения пройдут, в том числе, на территории других населенных пунктов и продлятся неделю.

В то же время полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин призвал к срочному восстановлению работы Донецкой фильтровальной станции. При этом Пушилин дал гарантии соблюдения войсками ДНР режима прекращения огня.

«Мы настаиваем на более оперативных действиях по восстановлению работы ДФС. Для этого необходимо, во-первых, осуществить ремонт поврежденных линий электропередачи, и для этого мы, со своей стороны, гарантируем режим прекращения огня, таких же гарантий для восстановительных бригад ждем и со стороны Украины. Во-вторых, необходимы гарантии безопасности для персонала ДФС от противоборствующих сторон, то есть от нас и от Украины при содействии СЦКК и СММ ОБСЕ», — говорится в заявлении Пушилина.

Ранее, 24 февраля ДФС попала под артобстрел. Зафиксировано восемь попаданий по объектам предприятия, в частности по складу хлора, хлоропроводу, резервуарам с водой, бомбоубежищу. Руководство станции в связи со сложившейся ситуацией приняло решение об остановке работы и эвакуации персонала. ДФС находится между прифронтовыми Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает питьевой водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое (под контролем Украины).

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко проинформировал, что вчера киевские силовики 17 раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР до 400 снарядов и мин. «Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов: Логвиново, Лозовое, Калиновка, Калиново, Молодежное и Сокольники. Несмотря на соглашения, подписанные в Минске, ВСУ применили 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие… Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и ставит вопросы безопасности республики на первое место. С личным составом подразделений постоянно проводятся занятия по боевой подготовке, в ходе которых совершенствуются умения и навыки военнослужащих в отработке вопросов ведения оборонительного боя. В подразделениях Народной милиции на этой неделе спланированы сборы с командирами взводов, артиллерийскими корректировщиками и личным составом инженерных подразделений», — сказал Марочко.

По его словам, украинские спецслужбы занимаются вербовкой мирных жителей Донбасса для сбора данных о позициях и оснащенности подразделений НМ ЛНР. «Установлено, что в районе населенного пункта Счастье сотрудники СБУ во взаимодействии с военнослужащими подразделений первого батальона 14-й бригады ВСУ вербуют жителей Донбасса, имеющих возможность перемещения на территорию ЛНР, с целью установления местонахождения позиций, численного состава сил и средств Народной милиции», — рассказал Марочко.

Он считает, что в подразделениях ВСУ сохраняется низкий уровень дисциплины. «Участились случаи употребления алкоголя и наркотических веществ среди военнослужащих 54-й бригады ВСУ, а также случаи дезертирства личного состава из этой же бригады. Все это связано с недовольством военнослужащих ВСУ действиями нынешнего правительства и нежеланием проходить службу в зоне так называемой АТО», — рассказал Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба «АТО» Лысенко отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, двое — получили ранения, еще двое — контузию».

Полковник ВСУ отметил, что вчера на Донецком направлении эпицентром боевых действий оставался участок Каменка — Авдеевка — «Шахта Бутовка». «Противник сосредоточил в районе Яковлевки и Спартака танки и минометы и активно их применяет. Вражеские обстрелы начинаются еще до рассвета, продолжаются утром, и значительно усиливаются во второй половине дня, после 15 часов», — сказал Лысенко.

Он обвинил ВС ДНР в препятствовании «ремонту инфраструктуры, прежде всего на ЛЭП и Донецкой фильтровальной станции». По его словам, войска ДНР нарушали режим тишины на Светлодарской дуге, к югу от Горловки и в районе донецкого аэропорта, применяя тяжелое вооружение. «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрела, в том числе 12 минометных и танковых. По нашим позициям было выпущено более 200 мин и 80 танковых снарядов», — уточнил Лысенко.

При этом на Мариупольском направлении ВС ДНР нарушили режим тишины 31 раз, пять раз — с применением тяжелого вооружения. Обострилась ситуация в Марьинке, там войска ДНР совершили два минометных обстрела, применяли бронетехнику. Наибольшее количество обстрелов ДНР совершила в Павлополе и Водяном.

Полковник проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР восемь раз нарушили режим тишины, четыре раза — с применением минометов. По украинским позициям выпустили 25 минометных мин. «Основные боевые действия велись в Попаснянском районе… Также противник нарушил режим тишины в Лобачевом и Ореховом. Второй обстрел был минометным», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат украинского парламента, член Партии регионов Алексей Журавко проинформировал, что ВСУ перебрасывают в Мариуполь РСЗО «Град». По его словам, жители населенного пункта Раденск Херсонской области сняли передвижение колонны РСЗО. «Человек, который мне прислал это видео, решил проводить колонну дальше и увидеть, куда она направляется. В колонне было 8 машин с установками «Град». Эта колонна дошла до развилки «Каховка-Мариуполь» и свернула на Мариуполь. На пути в Мариуполь одна из машин ВСУ сломалась, и автор ролика подошел к водителю, предложил помощь и спросил: «Куда они едут?». Водитель «Града» ответил, что они едут в Мариуполь», — рассказал Журавко.

Напомним, в феврале 2015 года был подписан документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Его утвердили представители России, Украины и ОБСЕ. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.». Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).