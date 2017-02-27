Вашингтон, 27 февраля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предлагает увеличить финансирование военной сферы за счет уменьшения расходов на программы помощи иностранным государствам, сообщает агентство Reuters.

The U.S. Army Сухопутные войска США

Агентство ссылается на информацию неназванного представителя административно-бюджетного управления США. Согласно этим данным, финансирование Пентагона будет увеличено ровно на столько, насколько уменьшатся расходы на помощь иностранным государствам.

Кроме того, ровно на столько же будет уменьшено финансирование прочих невоенных расходов.

Особо отмечается, что президент США Дональд Трамп позволит военному министерству самостоятельно решать, как распоряжаться этими дополнительными средствами.

Напомним, ранее президент Трамп заявлял, что военный бюджет ожидает «историческое» увеличение.