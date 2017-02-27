Хартум, 27 февраля, 2017, 19:42 — ИА Регнум. С начала текущего года в Судан прибыли более 31 тыс. беженцев из Южного Судана, в основном женщины и дети, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает 27 февраля Reuters.

DFID — UK Department for International Development Беженцы

«Первоначально мы ожидали, что в 2017 году могут прибыть около 60 тыс. беженцев, но в течение первых двух месяцев прибыли более 31 тыс. человек», — согласно заявлению отделения УВКБ в Хартуме, столице Судана.

Напомним, на прошлой неделе представители ООН заявили, что к июлю текущего года около 5 млн 500 тыс. жителей Южного Судана столкнуться с угрозой голода. В настоящий момент сложная ситуация с продовольствие сложилась в некоторых районах штата Западный Верхний Нил.

23 февраля Генсек ООН Анониу Гетерреш заявил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии необходимо $4 млрд 400 млн. На данный момент международное сообщество предоставило около $90 млн.