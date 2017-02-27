Москва, 27 февраля, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Власти Москвы снова объяснили, почему им пришлось убрать цветы с места гибели оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает НТВ со ссылкой на муниципальную организацию «Гормост».

Дарья Антонова ИА REGNUM Завершение «Марша памяти» Бориса Немцова в Москве

Сообщается, что коммунальщики вынуждены были очистить место гибели Немцова от цветов, так как размещение импровизированного мемориала связано с определёнными рисками для обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе туристов.

«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке», — заявил представитель «Гормоста».

В муниципальной организации подчеркнули, что не собираются полностью сносить импровизированный мемориал, но не могут допустить, чтобы на мосту скапливалось больше количество цветов и траурных венков, в том числе и из соображений санитарии.

Напомним, накануне в Москве состоялся «Марш памяти» Бориса Немцова. По данным столичной полиции в мероприятии приняли участие пять тысяч человек. Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту ночью 27 февраля 2015 года.