Власти Москвы объяснили уборку цветов с места гибели Немцова
Москва, 27 февраля, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Власти Москвы снова объяснили, почему им пришлось убрать цветы с места гибели оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает НТВ со ссылкой на муниципальную организацию «Гормост».
Сообщается, что коммунальщики вынуждены были очистить место гибели Немцова от цветов, так как размещение импровизированного мемориала связано с определёнными рисками для обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе туристов.
«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке», — заявил представитель «Гормоста».
В муниципальной организации подчеркнули, что не собираются полностью сносить импровизированный мемориал, но не могут допустить, чтобы на мосту скапливалось больше количество цветов и траурных венков, в том числе и из соображений санитарии.
Напомним, накануне в Москве состоялся «Марш памяти» Бориса Немцова. По данным столичной полиции в мероприятии приняли участие пять тысяч человек. Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту ночью 27 февраля 2015 года.