Москва, 27 февраля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку отечественного кинематографа, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Очередь у входа в кинотеатр. СССР

Предлагается дополнить действующий закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» положением, допускающим осуществление некоммерческого показа музеями, библиотеками, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации без прокатного удостоверения.

Перешедшими в общественное достояние в настоящее время считаются фильмы, созданные (или обнародованные) в 1946 году и ранее.

Сейчас установлено, что на территории России прокат фильма или показ фильма без прокатного удостоверения не допускается. При этом законом установлены два исключения из этого правила: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа и показ на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для данного показа.

Правительство отмечает, что выдача прокатного удостоверения на фильм осуществляется, в основном, для проверки фильма на предмет наличия в нем запрещенной в Российской Федерации информации.

Авторы также указали, что в последние годы количество поступивших в Минкультуры России заявлений о выдаче прокатного удостоверения на отечественные фильмы, перешедшие в общественное достояние, постоянно сокращается. Так, в 2013 году было 7 заявлений, в 2014 году — 1 заявление, в 2015 году — заявлений не поступало. Таким образом, за 2013 — 2015 годы поступления в бюджет от уплаты государственной пошлины за выдачу прокатного удостоверения (3500 рублей) составили 28 тыс. рублей.