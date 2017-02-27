Берлин, 27 февраля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Земельный суд Берлина приговорил к пожизненному лишению свободы двоих стритрейсеров, сообщает Deutsche Welle.

Mindsay Mohan Места лишения свободы

Представители обвинения отметили, что хотя подсудимые и не хотели никого убивать, они знали о возможности трагического исхода гонки.

Издание особо отметило, что настолько суровый приговор в отношении стритрейсеров в Германии вынесен впервые.

Напомним, двое мужчин устроили автомобильные гонки в районе берлинского универмага KaDeWe. Один из гонщиков протаранил своей машиной джип, 69-летний водитель которого в результате погиб.