Москва, 27 февраля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова предлагает перенести единый день голосования с сентября на октябрь, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля. Памфилова поддержала предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, озвученное входе встречи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Было очень приятно услышать, что Элла Памфилова тоже считает, что второе-третье воскресенье сентября — это рановато и нужно перенести голосование на октябрь», — сказал Миронов журналистам.

Парламентарий констатировал, что проблема досрочного голосования, открепительных талонов, о которой часто говорит партия, также хорошо известна избирательной комиссии. Он также выразил надежду на то, что предложение об отмене досрочного голосования будет одобрено ЦИК.