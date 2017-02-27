Вашингтон, 27 февраля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стремится увеличить военный бюджет на $54 млрд, ряд невоенных расходов, включая международную помощь, может быть сокращен на равную сумму, сообщает 27 февраля Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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Трамп позволит министерству обороны самостоятельно определить, на какие нужды будут потрачены дополнительные миллиарды. Финансирование большинства федеральных агентств будет сокращено.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года бывший президент США Барак Обама подписал закон о бюджете Министерства обороны на 2017 год. Согласно подписанному закону, общий размер военного бюджета США на текущий финансовый год составит около $619 млрд.