Махачкала, 27 февраля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Дагестанский туроператор «Марва-тур», занимающийся организацией паломничества мусульман в Мекку, объявил о временном прекращении приема документов из-за роста цен на хадж-услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании сегодня, 27 февраля.

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Стоимость ряда услуг выросла на 300%. Туроператор считает эти цены неприемлемыми. Прием документов будет приостановлен до тех пор, пока саудовская сторона не примет окончательного решения по ним. В сообщении компании говорится, что ранее в Саудовской Аравии объявляли об увеличении стоимости перевозки паломников и обслуживания палаток в долине Мина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году паломничество в Мекку обходилось в среднем в 1800 долларов США. Всего в прошлом году квота России на хадж составила 16,4 тыс. мест. Из них Дагестану было выделено шесть тысяч мест, однако в электронной очереди на совершение паломничества в республике стояли больше 13 тысяч жителей.

Стоит отметить, что из-за повышения цен на поездку в последние два года не все регионы Северного Кавказа использовали свои квоты на хадж полностью.

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